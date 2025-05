Tóth Gabi egykori mentoráltja befogadásáról: Nem „jóemberkedni” akartam ezzel a gesztussal

Balogh Krisztofernek, a 2021-es Sztárban Sztár leszek! versenyzőjének nem volt hol laknia, ezért egykori mentora, Tóth Gabi átmenetileg befogadta az otthonába.

„Krisztofer volt az egyik kedvenc mentoráltam, már akkor hatalmas tehetségnek tartottam. Tudtam, hogy mennyire nehéz körülmények közt élt, emiatt rendszeresen ajánlottam fel neki az évek alatt a segítségem” – mondta el korábban az énekesnő, hozzátéve: szinte észre sem lehet venni a vendégüket, „bár nyilván érdekes helyzet, amikor reggel összefutok vele köntösben”.

Tóth Gabi a Bors megkeresésére elárulta, azért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza Balogh Krisztofer felkarolását, mert szeretné, ha a fiú több lehetőséget kapna és egyenesbe jönne az élete.

Krisztofernek fellépéseket szervezünk, illetve most az a terv, hogy megtanulja a dalaimat és eljön velem koncertezni, ahol vokálozni fog. Szegény, egyelőre nagyon sok neki ez a pörgés, ő egy nagyon visszafogott fiú, óránként megkérdezi, hogy nem zavar-e. Mi pedig óránként elmondjuk neki, hogy nem. A körülmények sem teljesen ideálisak, hiszen mi is szerény körülmények között élünk, de van a nappalinkban egy kanapé és ott nyugodt éjszakái lehetnek. Ebben az élethelyzetben ez is nagy szó szerintem