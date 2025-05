„Ne csak ledobjunk egy ezrest” – Tóth Gabi megsajnált egy hajléktalan nőt, akihez oda is ment pár szót váltani

Tóth Gabi a hétvégén megosztott egy videót a TikTokján, amiben arról mesél, hogy az utcán látott egy az esőben olvasó nőt, akit nagyon megsajnált. A posztot a Bors vette észre.

– magyarázta az énekesnő, majd megfordította a kamerát és ígéretéhez híven megmutatta a nőt, akiről beszélt.

Azon gondolkodtam, hogy odamegyek hozzá, nyilván kisegítem, megkérdezem, hogy mire van szüksége, de lehet, hogy egy pár jó szót is érdemes ezekkel az emberekkel váltani néha. Ezt magamnak is mondom, meg úgy mindnyájunknak. Többen is olvashatnánk könyveket is akár, nem?