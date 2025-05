Magyarul tanította a Miss World világverseny résztvevőit Magyarország Szépe, Katzenbach Andrea

Katzenbach Andrea, a Magyarország Szépe cím jelenlegi birtokosa képviseli hazánkat az idei Miss World világversenyen Indiában. A szépségkirálynő szerdán már a verseny helyszínén volt, utazásáról vlogot is készített, amit a TikTokra töltött fel. Azóta posztolt egy újabb videót is: ebben több versenytársa is szerepel, akik magyarul mondanak el egy-egy mondatot.

Leteszteltem a lányok magyar tudását!😂❤️

– írta a videóhoz Katzenbach Andrea.

Egyelőre csak a verseny előkészületei zajlanak Indiában, a Miss World 2025 döntőjét május 31-én rendezik meg Haidarábád városában.