Kislányával került címlapra Osvárt Andrea

Osvárt Andrea év elején adta hírül, hogy megszületett a kislánya, aki a Luna Gréta nevet kapta. A színésznő most a Nők Lapja címlapján szerepel együtt a babájával, a magazin hasábjain pedig kedvesét, Milánt is megmutatta az olvasóknak.

Mint meséli, a pici nevét egy kerekasztalnál ülve választották ki a párjával, illetve utóbbi két nagyobbik lányával. Bár bevallása szerint még nem tudja teljesen felfogni, hogy anya lett, kezd leülepedni benne a szó.

Császármetszéssel szültem, és azt gondoltam, ezt sok millió nő megugrotta már, így nem igazán készültem fel az azt követő időszakra. Kaptam egy tájékoztatót, de végig se olvastam, hiszen a BKK járatain sem olvasom végig az utazásra vonatkozó szabályokat. Utólag persze megszépült, de az első két hétben fogalmam sem volt, hogyan lehet ezt túlélni, és másoknak vajon hogyan sikerült

– árulta el a színésznő, aki az említett időszakban semmit sem aludt, fájdalmai voltak, és nehéz volt úgy látnia és elfogadnia magát, hogy csak csoszogva tud közlekedni, segítséggel felállni, miközben ott van egy újszülött, akivel nem tudja, mit kell csinálni.

Sokszor hallottam, hogy az anyaság a legnehezebb munka, de nekem az első két hét olyan volt, mintha az űrbe lőttek volna ki. Az is érdekes, hogy korábban sosem gondolkodtam a nyilvános helyen történő szoptatásról. Ez egy ösztön: ha egy anyuka meghallja a gyerekét sírni, meg akarja nyugtatni, és kielégíteni a szükségleteit. Nem is gondolkodtam, amikor először megtörtént, hogy egy parkban felhúztam a pulóveremet, és megetettem a babát. Igaz, egy január végi napsütéses napon történt, nem voltak sokan. Viszont azóta is úgy érzem, hogy az emberek, legalábbis Bécsben, nem botránkoznak meg ettől.

A téma kapcsán a színésznő elmondta, hogy jár egy bébiklubba, ahol közös ebédeken vesz részt anyukákkal, az asztalnál pedig nyolcból hatan szinte mindig szoptatnak, és ez senkit sem zavar.

Nem hiszem, hogy régebben, amikor az emberek még törzsekben éltek, az anyák elbújtak és takargatták magukat. Sajnos a társadalom az, ami ránk erőltet olyan formalitásokat, amelyek nem természetesek. Tizennégy éves koromtól modellkedtem, volt, hogy közös öltözőnk volt a fiúkkal, sosem szégyenlősködtem, ha kifutón vagy színpadon álltam. Sztanyiszlavszkij írt egy bizonyos varázskörről, azaz arról a területről, amelyet megvilágít a reflektorfény. Eszerint csak az számít, ami azon a körön belül van, és aki benne van, nem látja, mit néz és mit gondol a kívül lévő. A szoptatásnál is az számít, mi van a mi kis varázskörünkben. A jógában szintén azt tanultam, hogy fontos kizárni a zavaró hatásokat.

A beszélgetés alkalmával Osvárt elárulta, hogy párja harmadjára is lánygyereket szeretett volna, mert velük már tudja, mit kell csinálni. Azt mondja, neki 45 évesen mindegy volt, fia vagy lánya születik, csak az volt fontos, hogy egészséges legyen a babája – de örül, hogy Luna kislány lett.

Ami a korát illeti, a színésznőt nem zavarja, hogy a várandósságáról szóló hírek mindegyike megemlítette, hogy 45 évesen lesz anya.

Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült az életemet úgy alakítani, hogy megvolt a karrier része is. Úgy gondolom, nem panaszkodhatom, nincs hiányérzetem. Ennyi idősen kellően éretten, biztos egzisztenciába tudtam egy gyereket fogadni. Biztosan mindennek megvan az előnye és a hátránya, huszonévesen valószínűleg több tejem lenne és energikusabb lennék, így viszont olyan nyugodt környezetet biztosítunk a kislányunknak, amit fiatalon nem tudtunk volna. Huszonévesen mind a ketten rohangáltunk a világban, mint a mérgezett egerek, építettük magunkat és az egzisztenciánkat.

Bevallása szerint a mostani élete kicsit sem hasonlít ahhoz, mint ahogyan korábban élt. A mikrokörnyezetére koncentrál, kicsit túlságosan is befelé fordult, eltávolodott az emberektől. Párja már felvetette, hogy lassan fogadhatnának bébiszittert, hogy közös programra, például moziba mehessenek kettesben, ő azonban egy évig nem tervez sehová sem menni a babája nélkül.

Ha arra gondolok, hogy öt-hat éve még premierekre jártam, és minden héten repültem valahova, egyáltalán nem hiányzik. Most nem ennek van az ideje. A kisbabánk még nagyon pici, azt, amiben most vagyunk, nem véletlenül hívják negyedik trimeszternek. Össze vagyunk nőve, nagyrészt etetéssel és alvással töltöm a napokat, a maradék időre a rendrakás, a takarítás, a logisztika, a főzés, az előre gondolkodás marad. Eddig háromszor próbáltam meg jógázni, de húsz percig se jutottam, mert Lunának pont akkor támadt kedve sírni, és én erre nagyon érzékeny vagyok, nem tudom őt sírni hagyni. Inkább annak örülök, ha van egy lopott óra, amikor tudok aludni. De szerintem ez így van rendben, nincs rá késztetésem, hogy elmenjek egy jógaórára, és bébiszittert hívjak

– jelentette ki az édesanya, akinek most az a legfontosabb, hogy együtt tudjon lenni a babájával.

Régebben úgy gondolta, lehet, meg kell fizetnie az árát annak, hogy kiváltságos helyzetben volt a karrierjében, és le kell mondania a családlapításról. Azt mondja, amögött viszont, hogy szerencsés volt, senki sem látta a szenvedést. Tíz évvel ezelőtt kezdett el pszuchológushoz járni, ami elindított egy folyamatot: hogy ne csak a külvilágból, a külső ingerekből és visszajelzésekből táplálkozzon.

Volt másfél év, amikor egyáltalán nem dolgoztam. Ez akkor nagyon megviselt, depressziós is voltam, de utólag kiderült, hogy mégiscsak jót tett, mert elkezdtem nem arra alapozni a saját jóllétemet, hogy beszélnek-e rólam, mit írnak, és hány címlapon szerepelek. Amióta nem ebben mérem az értékemet, sokkal jobb az önértékelésem.

A nehéz időszak ellenére nem bánja, hogy nem ment korábban pszichológushoz. Úgy véli, akkor nem tudott volna ilyen karriert építeni, a művészek nagy része ugyanis kicsit a fájdalmából táplálja a saját művészetét, és pont ezek a lelki elakadások segítették az ő kiteljesedését is.

Egyfajta éretlenségből fakadt, hogy ennyi mindent el tudtam viselni a karrierem épüléséhez. Most kevésbé vagyok sikeres a munkámban, viszont sokkal egészségesebb lelkületű vagyok. Persze ez amiatt is van, hogy már nem olyan városban élek, ahol hatalmas a filmipar. Illetve szándékosság is áll mögötte, mert ma már tudom, hogy hiába választanak ki még egy filmre, ha nem leszek tőle boldogabb. Tehát már nem az a cél, hogy mindenáron szerepeljek. Míg az elmúlt huszonöt évben mindig lehetett rólam tudni, most jólesik átadni a teret egy másik generációnak, és szünetet tartani egy kis ideig, mert előbb-utóbb úgyis bekövetkezett volna, hogy negyven felett pár évig mellőzve legyek

– magyarázta Osvárt, aki jelenleg nem izgul azon, hogyan folytatódik majd a színészi karrierje. Úgy véli, a német ügynöksége biztosan jelentkezik majd, ha rá illő szerep érkezik, ám abban állapodtak meg, hogy most egy évig nem megy válogatásra.

Nem aggódom, mert az életünk nem ettől függ, korábban befektettem a pénzem, így nem kell a megélhetésért izgulni.

Kislánya jövőjével kapcsolatban az édesanya elmondta, biztos abban, hogy Luna Grétának is jövős-menős élete lesz majd, akárcsak nekik a párjával.

Óvodás korában három évig Algériában élt, de lakott Dubajban, Londonban, Brüsszelben, mindenhol. És ez az én sorsomnak is része, tíz évet éltem Olaszországban, hármat Amerikában, de most azt érzem, ez az osztrák élet illik hozzám a legjobban. Szeretem a rendet, a precizitást, a nyugalmat, a kiszámíthatóságot. És Bécs nagyon közel van, igazán könnyű ingázni. Kétlakinak lenni szuper, mert elég változatosságot ad az életünknek. Bécsben nagyon nyugodt napjaink vannak, itthon vagyunk, kisbabázunk, de amikor hazamegyünk Budapestre, a párom is nyüzsög. Ő egyébként nagyon sokoldalú, amellett, hogy üzletember, támogat színházat és alapítványokat, szoros kapcsolatot ápol művészekkel, állandóan zsonglőrködik az idejével.

A színésznő úgy fogalmaz, korábban egyértelműen a sikerrel azonosította a boldogságot, mostanra viszont már azt a nyugalmat és békét jelenti számára, amit párjával meg tudnak adni a kislányuknak.