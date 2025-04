Rejtélyes fertőzés söpört végig a Farm VIP játékosain: volt, aki beszélni sem tudott a tünetektől

Március végén írtunk már arról, hogy Kováts Gergely Csanád lebetegedett a Farm VIP-ben, amihez köze lehetett a tehénfejésnek is. A Dancing with the Stars korábbi zsűritagja például úgy legyengült, hogy beszélni sem tudott.

Horváth Gréta, a műsor ezüstérmese most Instagramján idézte fel a nehéz pillanatokat, mikor sorra dőltek ki a játékosok egy fertőzés miatt.

A tej miatt lehetett. Kaptunk rendes, tisztességes ellátást. Kekszet is, ropit is és gyógyszert, orvost, mindent. A csatorna mindent megtett és az ott dolgozók is, hogy hamar átessünk ezen

– idézi szavait a Blikk.

Kapi Levente pedig úgy nyilatkozott korábban, hogy az egyik feladat után indult meg csőstül a baj: a tejtermékek készítésénél nem mosták meg alaposan a tehenek tőgyét, onnan pedig könnyen baktériumok kerülhetnek a szervezetbe. Ám a műsor stábja gyorsan reagált, így tudtak enyhíteni a játékosok panaszain.

