Kempf Zozo a szeptemberi balesetéről: A látásom még nem annyira javult

Tavaly szeptemberben lapunk is hírül adta, hogy súlyos balesetet szenvedett Kempf Zozo a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon. A BMX-es egy gyakorlat közben olyan balszerencsésen esett és ért talajt, hogy fejsérülése miatt azonnal kórházba, intenzív osztályra szállították. Arról, hogyan történt a baleset és hogy érzi magát most, nemrég Palik Lászlóék műsorában mesélt az egykori exatlonos, oldalán párjával, (a szintén exatlonos) Szente Grétával.

Megfordultam az utolsó elemen, egy ugratón, és nem is trükköztem, nem is csináltam semmit. Szerintem – persze, könnyű most már okosnak lenni – olyan szinten kikapcsolt az agyam… egy rövidzárlat volt. Megakadt a hátsó kerekem, és olyan szerencsétlenül estem, hiába volt sisak, védőfelszerelés, minden, hogy pont a betonra érkeztem, fejjel, arccal. Nem is számítottam rá, olyan volt, mintha konkrétan megfogták volna a kerekemet és kirántották volna a bringát alólam