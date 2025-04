Kanye West új dalában arról rappel, hogy felesége, Bianca Censori elhagyta őt

Idén februárban világszerte felborzolta a kedélyeket Kanye West feleségének Grammy-gálás megjelenése: Bianca Censori ugyanis a szőrmekabátját ledobva úgy pózolt a fotósok előtt a díjátadó vörös szőnyegén, hogy semmi mást nem viselt egy teljesen áttetsző ruhán kívül.

Az említett eset óta több platformon is megjelentek hírek arról, hogy Censori elhagyta a rappert, amit utóbbi úgy fest, most meg is erősített egy frissen megjelent dalban. West ebben arról rappel, hogy a kedvese elmenekült, de előtte kórházba akarta küldeni, ahová ő nem megy, mert nem beteg – szúrta ki a Page Six.

Pánikrohamot kapott, és nem tetszett neki,

ahogyan tweeteltem

Amíg Bianca vissza nem jön, egész éjjel fent maradok, nem fogok aludni

– jelenti ki a Bianca című dalban a rapper, mely szerint egyébként egy applikáció segítségével követi az ausztrál építésznő tartózkodási helyét.

West a számban arról is szót ejt, hogy felesége családja be akarja őt záratni, Censorival való kapcsolatát pedig Sean „Diddy” Combs és Cassie Ventura viszonyához hasonlítja.

Mint ismeretes, Combs és Ventura több mint egy évtizeden át jártak, mielőtt 2018-ban végleg szakítottak. Nemrég jogi csatározásba keveredtek, az énekesnő ugyanis beperelte a rappert, akit erőszakkal és bántalmazással vádolt meg. Bár eleinte ártatlanságát bizonygatta, Diddy kénytelen volt bocsánatot kérni a közösségi médián keresztül, miután a CNN nyilvánosságra hozott egy 2016-os videót, amelyen látható, amint megtámadja Venturát. A zenei mogul szeptember óta ül előzetes letartóztatásban szexkereskedelem miatt.

West új dalának végén azt kéri feleségétől, térjen vissza hozzá, megjegyezve, tudja, hogy felüdítette a nőt, akit 2022-ben vett el.

A rapperről legutóbb hétfőn írunk, miután csuklyában adott egyórás interjút.