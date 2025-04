Befeszült izmok, rémálmok, bőrproblémák – így is jelezheti a testünk, ha túl sok stressz ér minket

Stresszforrásoknak sajnos az év minden szakaszában ki vagyunk téve, különösen igaz ez az év eleji hónapokra. Noha nem mindenki híve az újévi fogadalmaknak, a legtöbbünknek van elképzelésünk, vannak terveink, hogyan kellene alakulnia az életünknek, amikor a következő évre lapozunk a naptárunkban – ha pedig az említett cél nem látszik közeledni, nehéz pozitívnak maradni.

Mindezek mellett a mindennapos apró-cseprő problémák és konfliktusok vagy nagyobb változások a magánéletünkben és/vagy a munkahelyünkön aggodalommal tölthetnek el minket. Ha pedig a stressz túlzottan a hatalmába keríti az embert, nem is gondolná, mennyi mindenre hatással lehet, tovább nehezítve a helyzetét.

Az érzelmi oldal

Nem ritka, hogy stresszes időszakokban a szokásosnál jóval fáradtabbak vagyunk. Megeshet, hogy reggel alig tudjuk kinyitni a szemünket, napközben pedig ólomlábakon jár az idő, és minden gondolatunk csak az ágyunk körül forog, ám amint odaérünk, nem jön álom a szemünkre. Amikor pedig végre lehetőségünk lenne a pihenésre, szorongásunk tárgya akár az álmainkban is megjelenhet, jócskán rontva az alvásunk minőségét, így a reggel megint nehezen indul. Kimerülten tortúra lehet a ház körüli teendők elvégzése is, nem beszélve arról, hogy a rendszeres testmozgás melletti elköteleződésünket is megnehezíti, ha energia híján vagyunk. Változások állhatnak be az étkezésünkben is: vannak, akik falási rohamokkal, esetleg folyamatos nasizással próbálják visszahozni a jókedvüket, míg sokak számára az is küzdelmes, hogy egyáltalán enni tudjanak, miközben felemészti őket a stressz valami miatt. A bennünk dúló vihar persze a környezetünkre is kihat, szeretteinknek és munkatársainknak is feltűnhet, hogy sokkal ingerültebbek, netán feledékenyebbek is vagyunk, mert a gondolataink egész máshol járnak.

Testi tünetek

A stressz amellett, hogy a lelkünkre komoly súlyt helyez, a testünket is megterheli. Gondjaink adódhatnak az emésztéssel, ami gyomorpanaszokhoz vezethet, befeszülhetnek az izmaink, főként a nyakunkban, a vállainkban és a hátunkban, fájhat tőle a fejünk is. Küzdhetünk légszomjjal, pánikrohamokkal, heves szívdobogással, feltűnhetnek továbbá a bőrünket érintő kellemetlen változások pattanások, kiütések, esetleg ekcéma formájában – nem beszélve az immunrendszerünk ideiglenes gyengeségéről, aminek következtében a szezonális betegségekre is fogékonyabbá válhatunk.

Mit lehet tenni?

A stresszkezelés sosem egyszerű, de többféle megoldás is létezik, amit érdemes kipróbálni. A felhalmozódott feszültség csökkentésének egyik leghatékonyabb módja a testmozgás, így bármennyire is nehezünkre esik, akár egy párperces gyakorlatsort vagy egy rövid sétát érdemes lehet bevezetni a napjainkba. Segíthet különböző légzéstechnikák elsajátítása, amivel megnyugtathatjuk magunkat, kulcsfontosságú továbbá, hogy megtaláljuk az időt a pihenésre, illetve arra, ami boldoggá tesz minket, legyen szó akár a hobbinkról, akár a szeretteinkkel szervezett közös programokról. Tudatosan érdemes odafigyelni a saját határainkra is, és bátran nemet mondani a felénk támasztott túlzó elvárásokra, ha az egészségünkről van szó.

