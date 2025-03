Ha nem vigyáz, hamarosan úgy fog beszélni, mint az influenszerek

Miért viszi fel minden influenszer a hangját a mondat végén?

– tette fel a kérdést egy TikTok-videóban Cassyette.

Az énekesnő a brit tartalomgyártók körében egyre népszerűbb beszédstílust, az úgynevezett uptalkot utánozva tesztelte a követőit, hogy kiderítse, őket is idegesíti-e a jelenség. A kifejezésnek egyelőre nincs magyar neve, a nyest.hu jó tíz éve „felívelő beszéddallamnak” nevezte, a brit influenszerek körében viszont annál ismertebb. Bár az túlzás, hogy mindenki így beszélne, de az egekbe küldött mondatvégek használata már kezd átszivárogni az utcára is, mivel egyre több tartalomfogyasztó veszi át kedvenc influenszere beszédstílusát, például a „felívelő beszéddallamát”.

Vajon számíthatunk-e rá, hogy lassan máshol, akár a magyar influenszereknél is megjelenik ez az elem? A lapunk által megkérdezett szakértők szerint ez nem valószínű, de a közösségi médiában akár visszaköszönhetnek ezek az elemek, mivel nem csak a neves énekesek, de nagyjából minden médiafogyasztó figyelmét megragadják. A választ igazából a nők tudhatják.

Mesterséges hanghordozás

Ha az az érzése, hogy ugyanazt az influenszert hallja mindenütt, annak több oka lehet. Egyfelől, lehet, hogy a mesterséges intelligencia csapja be. Egyes TikTok- vagy YouTube-videóknál sokszor lehet olyan érzésünk, hogy ugyanaz a nő vagy férfi beszél hozzánk, hisz hasonló a hangsúly, akárcsak a lendület, függetlenül attól, hogy a videóban gyógyászati segédeszközről vagy dubaji utazásról beszélnek, viszont ezekben az esetekben főleg vásárolt stockképekkel, -videókkal operálnak a készítők, és AI narrálja a tartalmat. Illetve azok is a mesterséges intelligenciához nyúlhatnak, akik egyébként máshogy nem mernek megszólalni. De ezen a területen lassan már nincs is szükség az ilyesfajta segítségre, az influenszerek maguk tesznek róla, hogy a beszédstílus uniformizálódjon.

Az uptalk most kezd igazán elterjedni a briteknél, és esély van rá, hogy beépüljön a tartalomgyártók beszédstílusába, azaz az influenszer-hanghordozásba,

ami hangsúlyozási stílusok sokasága, kiegészülve tulajdonképpen mindennel, amivel fel lehet hívni a figyelmet.

Van, hogy egy az egyben lenyúlnak egy köszönést, annak minden hangsúlyával, például, amikor jó hét éve kis túlzással minden amerikai videója a „Hey Guys!” beköszönéssel kezdődött, kortól, nemtől, műsortól függetlenül átvették egymástól a tartalomgyártók. Ahogy ez ebből a szemléltető videóból is kiderül.

Az influenszerek később azonban inkább egyensúlyozni próbáltak: úgy használni a népszerű elemeket, hogy közben azért a saját karakterükből is felvillantanak valamit.

Erős a tévéműsorok hatása

A széles kézmozdulatok vagy eltúlzott mimika mellett ilyen lehet a szinte követhetetlenségig felgyorsított beszéd, az éneklős beszédstílus, gyors ütemű, élesen elválasztott szavakkal operáló, a zenei staccatóra emlékeztető, vagy az elnyújtott, összefüggőbb legatóra hajazó. Lehet egy szinte a végtelenbe elnyújtott mondatvég is, akár annyira, hogy az utolsó hang már csak egy mély, rekedtes dörmögésként hangozzék. Itt egy kisebb összefoglaló: