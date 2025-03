Molnár Áron a Pride lehetséges betiltásáról: Újabb lépés Putyin rendszere felé

Kedd délután lapunk is beszámolt arról, hogy a parlament rendkívüli eljárásban megszavazta a gyülekezési jog korlátozását megalapozó jogszabályt, ami a Pride felvonulás betiltását is lehetővé teszi. A jövőben tilos lesz olyan gyűlés szervezése, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Mindezek mellett a módosítás azt is lehetővé teszi, hogy ne csak azt büntessék, aki ilyen tiltott gyűlést szervez, hanem azokat is, akik azon részt vesznek. Sulyok Tamás köztársasági elnök a minap alá is írta a törvényt. Orbán Viktor miniszterelnök később azt mondta, senkit nem tartóztatnak majd le a Pride-on, ám a pénzbírságra lehet számítani.

A történtekkel kapcsolatban a napokban több hazai híresség is hangot adott nemtetszések, így tett nemrég Molnár Áron is, aki azzal kezdte Instagram-posztját: három napja agyal, mit lehet leírni és mondani, ami még nem hangzott el a témában, és mi konstruktív.

1. 🖕Ezt üzenem azoknak, akik megszavazták a Pride betiltását, mert ezzel elvették a rendszerváltással kiharcolt demokrácia egyik legfontosabb jogát, a gyülekezési szabadságunkat. Újabb lépés Putyin rendszere felé.

2. 🏳️‍🌈Ahogy eddig is, úgy ezután is ott leszek a Pride-on és felajánlok 200.000 forintot, ha bárkit megbüntetnek, vagy felajánlom a @budapestpride-nak, ha szerveznek ilyen jellegű gyűjtést.

3. 🤷🏻‍♂️Teljesen nyilvánvaló, hogy a kormány a totális dilettantizmusát próbálja ezzel a hergeléssel elfedni. Remélem, sikertelenül. Amit tehetünk, hogy a valódi problémákat hangosítjuk fel, és nem hagyjuk magunkat lerántani a mocsokba. (Infláció, egészségügy, oktatás, korrupció, megélhetési válság, putyinizálódás, gyermekvédelem kudarca…)

4. ❗️Ne féljetek, ne maradjatok csendben. Ez a rendszer csak akkor győz, ha eléri, hogy azt érezzük, egyedül vagyunk!

– zárta sorait a színész.

