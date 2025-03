A Pride betiltásáról kérdezték Orbánt, azt válaszolta, nem tartóztatnának le senkit

A magyar álláspontot a parlament rögzítette, Magyarország továbbra is támogatja, hogy Európa önállóan is képes legyen megvédeni a saját biztonságát

– jelentette ki Orbán Viktor szerdán Brüsszelben, a Patrióták Európáért pártcsoport EU-csúcs előtti egyeztetésére érkezve, a belga fővárosban működő Magyarország Házban.

Az MTI összefoglalója szerint a miniszterelnök azt emelte ki, hogy Magyarország támogatja a fegyverkezést az európai biztonság érdekében, a kérdés csak az, hogy honnan lesz rá pénz. „A mi javaslatunk az, hogy mindenki tegye be a saját kasszájából a szükséges pénzt. Ne pedig az unió közös hitelfelvételéből állítsuk elő a szükséges forrásokat. Nem akarunk senkivel sem közös adósságba keveredni” – hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint Magyarország készen áll arra, hogy állja a saját részét, a magyar költségvetés képes erre.

A miniszterelnök ezt követően arról kezdett beszélni, hogy a csütörtöki csúcstalálkozó egyik témája Ukrajna uniós tagsága lesz, és szerinte ezt majd sürgetni akarják, de Magyarország a leghatározottabban ellenzi ezt.

Külföldi újságírói kérdésreválaszolva elmondta, hogy Magyarország nem támogatja az uniós pénzek folyósítását Ukrajnának, mert értelmezése szerint az Európai Uniónak egyetlen egyszerű küldetése van: támogatnia kell Donald Trumpnak a béke megteremtésére irányuló erőfeszítéseit. „Ez az, amit tennünk kell, semmi többet. Ha van valaki a földön, aki most képes lenne békét teremteni, akkor az az Egyesült Államok elnöke”– hansúlyozta, majd azt is részletezte, hogy miért kell a békére törekedni.

Először is keresztény okokból, mert naponta több ezer emberéletet veszítünk, ami teljesen ellentétes az értékeinkkel, másodszor pedig gazdaságilag is, mert a háború nagyon-nagyon drága: a háború miatt magasabb lett az energia ára, a kötvénykamatok felmentek, és sok exportlehetőséget veszítettünk el Oroszországban. Ha most van egy vezetőnk, Trump elnök, aki vállalja a felelősséget, hogy béketárgyalásokat indít, akkor támogassuk őt