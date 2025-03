Berki Mazsi a kórházból jelentkezett be

Tavaly decemberben került sor a Hell Boxing Kings szuperdöntőjére, melynek során Berki Mazsi is ringbe szállt: egyhangú pontozással ő lett a kategóriája győztese, pedig mint később kiderült, sérülten állt ki a cseh Denisa Valovával.

Egy pár héttel ezelőtt elrepedt az egyik lábamban az ugró- és a szárkapocscsontom is. Bár a mérkőzés előtt úgy éreztem, hogy ennek ellenére is bírni fogom a meneteket, a ringbe érkezve, még az összecsapás előtt ugrálni kezdtem, és ahogy integettem a közönségnek, a két törött csontom mellett felgyülemlett vizesedés a két sérült csontrész közé áramlott. Nagyon idegesítő volt végig… Kényelmetlen érzés volt

– fogalmazott akkor az influenszer, aki nemrég egy miskolci kórházból jelentkezett be a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

– fűzte hozzá a kórházi ágyon készült fotóhoz, melyen látszik, hogy infúziót kap.

Berki később egy másik képet is megosztott az oldalán, melyen mosolyogva néz a kamerába, miközben körbeveszik az orvosai. Mint kiderült, csont-bioplasztika műtétet hajtottak végre a jobb ugrócsontján.

A műtétek után általában mindenki boldog és örül, hogy túl van rajta, és azt kívánja, soha többet🙏🏽, de én bármikor újra csinálnám a reggeli beavatkozást, de csakis ezzel a csapattal! 🥰 Mosolyogva toltak be a műtőbe, és mosolyogva is távoztam onnan! 🙏🏽 Ma csak köszönetet szeretnék mondani, aztán amikor csekélyebb lesz a fájdalmam, részleteibe is belemegyek!