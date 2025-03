Hello it’s Me – kommentálta új fotóját Berki Mazsi, aki új hajjal jelentkezett be Instagramján. A rövid frizura meglepetés a hírességnél, tekintve, hogy hosszú évek óta hosszú tincsekkel láthattuk a médiában.

Legutóbb a Nyerő Párosban, a Sztárboxban és a Hell Boxing Kingsben tűnt fel Berki Mazsi, akinek követői megjegyezték, remekül fest az új frizurájával.