Két babája van, de csak az egyik valódi

Maddie 18 éves volt, mikor életet adott lányának, Opheliának. Ahogy sok másik anya, ő sem akarta elhinni, milyen gyorsan megy az idő, cseperedik fel a babája, és a 18 hónapos Ophelia milyen gyorsan túl lett az újszülött korszakán.

Úgyhogy talált egy megoldást: míg Ophelia ágyban van, egy másik babát ölelget: Forrestet. Forrest egy hiperrealisztikus „játék” baba, úgynevezett reborn doll, a 19 éves nő pedig úgy csókolgatja, ölelgeti, mint egy újszülöttet. Még egy dupla babakocsit is vett, hogy Ophelia mellé rakhassa, ha valahova elmennek.

Egy ilyen babából, írja a Mirror, a legolcsóbb 300 fontba (145 ezer forint), a legdrágább azonban akár 20 ezer fontba (10 millió forint) is kerülhet.

Az anya egy egész szekrénnyi dolgot vett Forrestnek, és még Opheliát is ráveszi, hogy etesse, simogassa meg, játsszon együtt vele.

Maddie egy unboxing videót közölt arról is a TikTokján, ahogy kicsomagolja a babát, amihez ruhákat, plüssmacit, „anyakönyvi kivonatot” is kapott. Mondjuk, az elég furcsa, hogy ahogy a babát kibontja egy lepedőből, a fejét egy pelenka takarja le.

Az anya sok kritikát kap, például azt, hogy azt a rengeteg pénzt, amit Forrestre költ, megtakaríthatná a későbbiekben Opheliának is, ahogy azt is írják neki, hogy ha ennyire szeretne még egy babát, vállalhatna is egyet. Maddie erre azt mondja, nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtehetné.

Sokszor azt is a szemére vetik, hogy ennyi idősen miért játszik babákkal, mire Maddie azt válaszolja:

Ezek nem játékok, nem gyerekeknek készültek, művészek készítik őket. Gyűjthetőek, szóval ez nem egy játék.

Maddie azt mondja, sokan nem értik a hobbiját, de szerencsére a barátnői igen, akikkel össze is szoktak jönni, ők is viszik magukkal a műbabáikat, de az anyja is szívesen vigyáz Forrestre.