Volt párjával vörös szőnyegezett Ember Márk

Júliusban a 24.hu-n is megírtuk, hogy két év után véget ért Ember Márk és kedvese, Virág kapcsolata. A hírt akkor a színész is megerősítette.

Úgy fest, különválásuk csupán mosolyszünetnek bizonyult, a Blikk ugyanis kiszúrta, hogy a Futni mentem című film bemutatójára (melyben Ember is szerepel) a minap Virág is elkísérte a színészt, aki két összebújós fotót is posztolt kettejükről. Az említett képeket az alábbi posztban lapozva lehet megnézni.