III. Károly új lovat kapott a Kanadai Királyi Lovasrendőrségtől

A hivatal korábban nyolc lovat ajándékozott II. Erzsébet királynőnek az uralkodása idején.

A Kanadai Királyi Lovasrendőrség szombaton közleményben jelentette be, hogy új lovat ajándékoznak III. Károly királynak a szervezet fennállásának 150. évfordulójának alkalmából – írja a People.

A 162 centiméter marmagasságú, Noble névre hallgató hétéves fekete kanca tavaly részt vett a Musical Ride nevű túrán, ahol kiváló fizikai és atlétikai képességeiről, valamint nyugodt személyiségéről tett tanúbizonyságot, ezzel alkalmassá vált arra, hogy zajos környezetben, nyilvános eseményeken is részt tudjon venni.

A brit királyi család egyébként nem most kapott először ajándékot a Kanadai Királyi Lovasrendőrségtől: II. Erzsébet királynő ménesébe az uralkodása alatt nyolc ló is érkezett a hivataltól, közülük kettőt, a James és George névre hallgató hátasokat III. Károly is meglovagolta, amikor még a hercegi címét viselte.