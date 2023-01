Teljesen átváltozik a halálfej-tetkós börtönfotóiról ismert nő

Videókon dokumentálja arcának átalakulását.

Alyssa Zebraskyról 2019 áprilisában írtunk, amikor is fél év alatt harmadszor állították elő a rendőrségen. Lopás, kábítószer birtoklása, személy elleni erőszak – változatos okokból gyűlt meg a baja a hatóságokkal, de ezek miatt valószínűleg nem került volna a hírekbe. Ami miatt a világsajtóban terjedni kezdett a története, az a meglehetősen extrém külső, ami látható az előállításkor készült fotóin:

a koponyaszerű arctetoválás és a pókháló a homlokán.

A New York Post friss cikkéből azonban kiderül, hogy Zebrasky nemcsak, hogy jó útra lépett – túl van egy drogrehabilitációs programon – de elkezdte ikonikus tetoválásainak fájdalmas eltávolíttatását is. Az arcára és a kezére varrt tetkók egy része ugyanis exbarátjára emlékezteti, ő volt az, aki miatt maga is a bűnözés útjára lépett. Ráadásul a tetoválások egy részét a férfi erőltette rá a bántalmazó kapcsolatban.

Zebrasky mostanában a TikTokon számol be a tetoválások pokoli fájdalmakkal járó eltávolításának folyamatáról. Ebben a 6,1 milliós nézettségű videóban például azt mutatja meg, amikor kijött a lézeres kezelésről – itt éppen halványították a homlokán található pókhálót és a kezén levő feliratokat:

Itt már szinte teljesen eltűnt egy-egy tetoválás. De csak szinte.

Az alábbi videóban pedig az látható, hogy nézett ki Alyssa, amikor még egyetlen tetoválása sem volt: