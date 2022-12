Vilmos herceg után Katalin hercegné lett az Ír Gárda tiszteletbeli ezredese

Kamilla királyné is új címet kapott III. Károlytól.

A Buckingham-palota bejelentette, hogy 2023. június 17-én tartják majd III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségét, azaz a Trooping of the Colourt –hat héttel a májusi koronázását követően. Az uralkodó valódi születésnapja novemberben van, de néhai édesanyjához, II. Erzsébet királynőhöz hasonlóan ő is nyárra tűzte ki a hivatalos ünnep napját, a jobb idő miatt.

A People szemléje szerint az ünnepségen a királyi család több tagja is új minőségében vesz majd részt. II. Erzsébet 2011-ben nevezte ki Vilmos herceget az Ír Gárda tiszteletbeli ezredesének, viszont azután, hogy walesi herceg lett, a III. Károly a Walesi Gárda ezredeseként nevezte meg. Vilmos korábbi címét most a felesége, Katalin hercegné kapta meg.

A király hitvese szintén új titulussal gazdagodott: Kamilla a Gránátos Gárdaezred ezredese lett. A titulust korábban András herceg viselte, a botrányai miatt viszont januárban megfosztották ettől, ahogyan más királyi címeitől is.