Polgár Tünde a floridai ítéletidőről: Talán már a házunk is víz alatt van

Floridában hatalmas készültség van hurrikánveszély miatt, ugyanis az Ian nevű hurrikán már végigsöpört Kubán, hogy aztán az Amerikai Egyesült Államok partjai felé vegye az irányt.

Polgár Tünde az Instagramon osztotta meg gondolatait, őket például közelebbről érinti a veszély, lévén van egy otthonuk Floridában is. Polgár arról a partról osztott meg egy fényképet, ahol nagy kedvvel pihenget mindig.

Az én kedvenc partom, a szigetünk, a házunk Ian hurrikán támadása alatt áll. Ahogy egész Dél-és Közép-Florida. Egy természeti szörny tombol végig a partokon. Csak remélni tudom, hogy mindenki biztonságban van. A mi szigetünket már 2 napja evakuálták és lezárták. Már a kameráink is elsötétültek. Éltem már át hurrikánt Floridában, tudom, hogy milyen félelmetes. Kegyetlen ereje van a természetnek. Most ez a part, ahol állok, már víz alatt van. Talán már a házunk is. Talán nem, mert megint szerencsénk lesz.