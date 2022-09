Kikerülhet a dollármilliárdosok közül Kanye West, ha tényleg otthagyja az Adidast

A divat világát is meghódító extravagáns rapper, Kanye West – jelenlegi hivatalos nevén Ye – kreatív nézeteltérések miatt vethet véget 2015 óta tartó, évente milliárdos bevételeket termelő együttműködésének a világ egyik legnagyobb sportmárkájával, az Adidasszal. Ye néhány éve egy másik ikonikus márkával, a Gappel is összeállt, de a tízévesre tervezett projekt két év alatt dugába dőlt – amit a Gap részvényei is megsínylettek.

A magyar közönség számára a zenén túl leginkább a botrányai és a volt felesége miatt ismert világsztár, Kanye West – aki olykor azzal kerül be a hírekbe, hogy piros MAGA-baseballsapkában biztosítja Donald Trumpot a támogatásáról, olykor pedig azzal, hogy maga is elnökjelöltként kampányol – a hiphop után az elmúlt másfél évtizedben a divat világát is meghódította.

A divatdiktátornak felcsapó, Grammy-díjas rapper 2009-ben adta ki – a saját beceneve után – Yeezynek elnevezett első cipőjét, ekkor még Air Yeezy néven, a Nike-val együttműködésben. Majd két Nike-cipő megalkotása után (a kollekció darabjai a gyűjtők körében most is kisebb vagyonért cserélnek gazdát) csapatot váltott, és 2015-ben a sportmárkák másik nagy halával, az Adidasszal kötött szerződést.

Az együttműködésről korábban azt nyilatkozta a rapper a Wall Street Journalnak, hogy évi másfél milliárd dollár bevételt hoz a konyhára az Adidasnak, ahogy azt is tudni lehet, hogy Kanye West (azaz újabban Ye, hiszen már csak keresztneve utolsó szótagját használja) évi 220 millió dollárt kap a cégtől – szóval az üzlet mindkét fél számára gyümölcsözőnek tűnik.

A Yeezy cipők körül óriási a felhajtás, a rajongók már 2017-ben Budapesten is kénytelenek voltak egész éjszakán át sorban állni, hogy biztosan hozzájussanak egy párhoz; a sportcipőmániás sneakerheadek körében olyan népszerű a márka, hogyha valaki újonnan szeretne vásárolni egy Yeezyt, akkor még a vásárlási jogáért is rendszerint sorsoláson kell részt vennie.

A pénzügyileg kifejezetten sikeresnek mondható együttműködésnek köszönheti Ye azt is, hogy a becsült vagyona túllépte az egymilliárd dollárt. Ennek ellenére a nyár elején azzal vádolta meg az Adidast, hogy lenyúlták első papucsa, a Yeezy Slide dizájnját, amikor kiadták az Adilette 22 nevű papucsukat, majd több alkalommal is kikelt a cég igazgatótanácsának tagjai ellen a közösségi oldalain – például előfordult, hogy trollkodásból kamuhírt osztott meg a cég vezérigazgatója, Kasper Rorsted haláláról (aki egyébként augusztus végén jelentette be, hogy hamarosan visszavonul a cégvezetéstől).

A tisztánlátást nehezíti, hogy Ye az instagramos kifakadásait rendszerint pár nap után törli (vagy archiválja); az egyik korábban megosztott – majd később szintén törölt – privát üzenetében viszont ennél súlyosabb dolgokat állított:

azt, hogy az Adidas a tudta nélkül nevezett ki új vezérigazgatót a Yeezy élére, és vettek fel új, közvetve neki dolgozó munkatársakat;

azt, hogy a jóváhagyása nélkül dobtak piacra több új, eddigiektől eltérő színben pompázó Yeezyt – amiknek új fantázianeveket adtak (és voltak köztük régi, már nem gyártott modellek is);

valamint azt, hogy a tudta nélkül szerveztek meg egy Yeezy-nap névre keresztelt eseményt augusztusban.

Egy, az üzleti partnereivel kritikus másik bejegyzésében pedig azt állította, hogy sem az Adidas, sem a márkájával 2020-ban szintén együttműködést kötő Gap nem nyitott meg egyetlen, kizárólag a Yeezyknek szentelt, nem pop-up jellegű üzletet, pedig szerinte megbeszélték, hogy ilyen boltokat is nyitnak majd.

A dolgok odáig fajultak, hogy West szeptemberben kijelentette: amint lejár a szerződése az Adidasszal 2026-ban, a fent említett nézeteltérések miatt különválnak az útjaik.

„Egy király nem lakhat más várában, egy királynak saját várat kell építenie”

A Gappel 2020-ban lépett partnerségbe, azonban nem lett olyan jövedelmező az együttműködés, hogy megérje fenntartani a konfliktusokkal övezett közös munkát. Így az eredetileg tízévesre tervezett kollaboráció – melynek híre legutóbb a szemeteszsákokra emlékeztető üzletdekoráció miatt jutott el az Atlanti-óceán innenső felére – két év után megszakadt. Pedig a hárombetűs amerikai márka azzal vágott neki az egésznek, hogy egy évtized alatt milliárdos bevételt szeretnének belőle kicsikarni. Amint az a CNBC-nek adott interjújából kiderül,

West poharában az volt az utolsó csepp, hogy baráti áron – nagyjából 20 dollárért – szeretett volna piacra dobni a kollekciója részeként egy Gap Yeezy pólót, ám a Gap a saját áraihoz képest felülpozícionálta a Yeezy-cuccokat. Majd az egyik Yeezy Gap égisze alatt tervezett pólót kiadták sima Gap-pólóként, 19 dolláros áron.

A múlt csütörtöki bejelentés után – amit a Gap is megerősített – a cég részvényeinek értéke bezuhant 4 százalékponttal. A TMZ szerint a New York-i Times Square-en található Gap bolt kirakatából villámgyorsan eltüntették a Yeezyre utaló dolgokat.

„Egy király nem lakhat más várában, egy királynak saját várat kell építenie” – így indokolta West, miért szeretne túllépni az Adidasszal és a Gappel való együttműködésen; valamint úgy általában a nagyvállalatokkal való együttműködésen.

Közösen nevelné fel a cipőket

Mint a Yeezy kollaborációiból is látszik, az eredetileg zenei producerként indult sokoldalú sztár több lábon áll: a zenéiből, fellépéseiből és exfelesége, Kim Kardashian fehérneműmárkájának, a SKIMS-nek a bevételeiből is szép summa üti a markát – de a legjövedelmezőbb projektje az Adidasszal közös Yeezy-cipők árusítása, mely a sportmárka online értékesítéseinek közel a 70 százalékát teszi ki az állítása szerint.

Annyi pénze van innen, hogy ha valóban véget ér a kollaboráció – és a rapper nem tudja mivel pótolni ezeket a forrásokat –, akkor a Forbes becslései szerint West vagyona annyira megcsappanhat, hogy kikerülhet a dollármilliárdosok exkluzív köréből.

A balhé őszi beindulása utáni első, Bloombergnek adott nyilatkozatából úgy tűnik, hogy az említett problémákon túl nincs baja az Adidasszal és a Gappel:

Itt az ideje, hogy egyedül menjek. Nincs ezzel gond. Megkerestem a cégek pénzét. A cégek pedig nekem kerestek pénzt. Olyan ötleteket hoztunk létre, amelyek örökre megváltoztatják a ruhaipart. Mint a Round Jacket, a Foam Runner, a papucsok, amelyek megváltoztatták a cipőipart. Most itt az ideje, hogy Ye megteremtse az új iparágat. Nincs többé olyan cég, amelyik közém és a közönség közé állna

Ugyanebben az interjúban azt is elmondta: „Azt hiszem, társszülőként kell majd felnevelnünk azokat a 350-eseket” – utalva az egyik nagy népszerűségnek örvendő Adidas Yeezy surranóra. És hozzátette azt is, hogy jelenleg is dolgozik a korábban az Adidasnál vezető beosztásban dolgozó Eric Liedtkével, aki azóta növényi alapú ruhadarabokat gyárt Unless Collective nevű vállalkozásával.

„Ha egy nálam csóróbbal vitatkozom, az egyetlen eredmény az, hogy csóróbb leszek” – szúrt oda a vezérigazgatóknak és a felsővezetőknek ugyanebben az interjúban.

„Úgy tűnik, hogy az említett problémákon túl nincs baja az Adidas-szal és a Gap-pel” – írtuk fentebb, de a társszülőség, a közös gyereknevelés valószínűleg ugyanúgy nem lesz zökkenőktől mentes, ahogy a Kim Kardashiannal közös gyerekeinek a nevelése, hiszen nemrég egy podcast vendégeként már arról beszélt – amellett, hogy a könyvolvasás szerinte olyan, mint kelbimbót enni, ezért ő soha életében nem olvasott el egy könyvet sem –, hogy a két világmárka egy összeesküvés része:

Őszintén hiszem, hogy a Gap és az Adidas egy nagyobb terv része, amely az amerikai cégek és az amerikai ipar háttérbeszorítására irányul

– amihez azt feltétlen érdemes hozzátenni, hogy a Gap egyébként a forgalma nagy részét az USA-ban bonyolítja, és a 2021-es adatok szerint egyetlen gyára van az Egyesült Államokban.