Majdnem kétmillió dollárért kelt el Kanye West cipője, amit a 2008-as Grammy-n viselt

A Nike Air Yeezy prototípusáról van szó.

Kanye West Yeezy cipőit egyébként is percek alatt kapkodják el a boltokban, most viszont 1,8 millió dollárért, forintban átszámolva kicsivel több mint félmilliárdért kelt el az a cipője a Sotheby’s által, amit még 2008-ban, a Grammy-díjátadón viselt. A cipő azért különleges, ugyanis akkor mutatta be először nyilvánosan a később piacra dobott Yeezy designját. A Sotheby’s külön cikket szentelt a cipő történetének bemutatására. A TMZ szerint ez lett a legdrágább és első olyan sneaker, amit egymillió dollár felett adtak el.

A korábbi csúcstartó Michael Jordan 1985-ös Nike Air Jordan cipője volt, ami kicsivel több mint félmillió dollárért kelt el.