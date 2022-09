Megesik az ilyen egy stúdióban.

A vasárnapi Sztárban Sztár leszek! nemcsak vicces produkciókat tartogatott a nézőknek, néhányan nagyot énekeltek a stúdióban. Gőghová Tímea a Guns N’ Roses – tehetségkutatóba remekül passzoló – számával, a Welcome To The Jungle-lel készült, Tóth Gabi nem tudta palástolni, mennyire tetszenek neki a hallottak. Egészen konkrétan a dal végén felszaladt a színpadra, majd ráfeküdt a versenyzőre.

Figyelj, nem kell senki, egyedül csináld meg az egész műsort, az élő adásokat!

– fogalmazott az énekesnő.