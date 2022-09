Rubint Réka: Nálunk a zsebpénz nem úgy van, hogy havi összeget kap a gyerek, azért meg kell dolgoznia úgymond

Az iskolakezdés alkalmából a TV2 riportot készített Rubint Rékával és legkisebb fiával, Zalánnal. A fitneszedző kitért a zsebpénz kérdésére is, hiszen a Schobert családban lévő gyerekek sokszor tanszereket is vesznek ezekből az összegekből.

Lara és Norbika már tavaly és tavaly előtt is dolgoztak a cégben és itthon is. A Zalán a koránál fogva még nem vállalhat nyári munkát, de itthon nekem rengeteget segít. Én azt mindig honoráltam neki egy kis zsebpénzzel. Nálunk a zsebpénz nem úgy van, hogy kap egy havi zsebpénzt a gyermek, hanem azért is úgymond meg kell dolgozni. Hogy érezze, amibe ő belefekteti a kis szabad idejét, az olyan értékelendő dolog, amiért pénzt kap. Egy-kétezer forintról beszélünk