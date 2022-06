Eke Angéla ott volt a New York-i Pride-on

Számos videót és fotót készített.

New Yorkban járt Eke Angéla, hiszen színházi munkái most épp oda szólították. Instagram-sztorijaiból ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy ott volt a New York-i Pride-on, bár nem világos, hogy célzottan látogatott a felvonulásra, vagy simán csak belebotlott abba városnézés közben. A színésznő mindenesetre sok-sok videót és fotót készített erről, melyek Instagram-sztorijaiban visszanézhetők még egy ideig.

Legutóbb tavasszal írtunk Eke Angéláról, akkor az ukrán menekültek megsegítéséről nyilatkozott egy reggeli műsorban: