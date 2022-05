Limitált kiadású szakadt tornacipőt dob piacra a luxusdivatház, és egy vagyont kérnek érte

A magassarkú és csótányroppantós Crocsok után újabb extravagáns, limitált kiadású lábbelikkel jelentkezett a párizsi Balenciaga divatház. Az egyszerűen csak Paris névre keresztelt cipők különlegessége, hogy direkt annyira „szakadt” fazonúak, mintha egy kutya szájából kellett volna kivenni őket, vagy átment volna rajtuk egy fűnyíró.

Egyébként nemcsak a megjelenése extrém ezeknek a lábbeliknek, hanem az árcédulája is:

egy pár szakadt Balenciaga tornacipő ára ugyanis 1850 dollár, azaz több mint 670 ezer forint.

Balenciaga is releasing a new pair of shoes, and I have to assume they are just trolling people at this point. pic.twitter.com/IsJaBxCvy6

— Joe Pompliano (@JoePompliano) May 9, 2022