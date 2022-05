Cinthya Dictatornak nem fér bele a méltóságába, hogy a pasija előtt pukizzon

A párjának azért szabad.

Az IstenEst mai adásában Tóth Andi, Cinthya Dictator és Kovács Patrícia beszélgetett Istenes Bencével, az epizód egyik jelentős részében pedig azt vitatták meg, lehet-e szellenteni egymás előtt egy kapcsolatban. A színésznő és az énekesnő egyetértettek abban, hogy természetesen lehet, szerintük az a furcsa, ha valaki nem így vélekedik egy bensőséges kapcsolat esetén.

Cinthya Dictatornak már volt a véleménye. Az ugyan nem zavarja, ha a párja pukizik előtte, ő viszont ezt sosem engedné meg magának.

Én nem, de ő igen. Nem tudom, nekem nem fér bele a méltóságomba valahogy. Én nem tudok. Rosszul szocializálódtam ezen a téren, mert amúgy én is azt gondolom, hogy ez lenne a normális, mert emberi dolog, meg minden. De közben meg… én nem

– mondta a fotográfus.

Istenes Bence ugyan egyetértett a dolog természetes mibenlétével, hozzátette, hogy ő inkább abban a hitben szereti ringatni magát, hogy a nők sosem szellentenek és nagyvécére sem igen mennek. Bár ő elengedi magát, ha a helyzet úgy kívánja, jobban örül annak, ha Csobot Adél inkább visszatartja a szeleket, amennyiben ez lehetséges.

Szerintem ez nagyon el lett baszva amúgy, hogy belenevelték a fiúkba, hogy a lányokról így gondolkozzanak. Emiatt a lányokban szerintem egy csomó komplexus van

– tette hozzá Cinthya Dictator, aki saját bevallása szerint előbb vetkőzik le a párja előtt, minthogy tudassa vele, hogy nagydolga akadt.

Tóth Andi ennek éppen az ellenkezőjéről számolt be. Ő szégyenlős, és nem szeret meztelenül flangálni a szerelme előtt.

Cinthya Dictator a műsor későbbi részében azt is kifejtette, hogy szerinte fontos, hogy a párja érezze, hogy tetszeni akar neki, ezért jóformán minden reggel kisminkeli magát, mielőtt a szerelme felébredne. Elmondása szerint a karantén alatt is minden nap szép ruhába öltözött, és a mai napig gyakran császkál otthon magasarkúban, aminek az alattuk lakók nem feltétlenül örülnek.

Az adásból emellett az is kiderült, hogy Kovács Patrícia bátran vállalja, hogy ő MILF, ugyanis a kifejezés szerinte amennyire durván hangzik elsőre, legalább annyira hasznos is, hiszen általa a negyven feletti nők is csinosnak és kívánatosnak érezhetik magukat.