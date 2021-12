Szakmák, amelyek erre a gyakori férfibetegségre hajlamosíthatnak (x)

Élete során nagyjából minden huszadik férfi megtapasztalja a krónikus prosztatagyulladás kellemetlen tüneteit, amelyek az életminőséget is igen negatívan befolyásolják. Egyes szakmák, pontosabban a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek azonban akár súlyosbíthatják a panaszokat.

Mit lehet tudni a prosztatagyulladásról?

Prosztatagyulladásnak nevezzük a férfiak dülmirigyét érintő gyulladást. Lehet bakteriális fertőzés következménye, de egyéb tényezők is okozhatják, amelyeket nem minden esetben lehet pontosan beazonosítani. Ha a probléma hosszú ideig fennáll, esetleg visszatérően jelentkezik, úgy krónikus prosztatagyulladásról, nem bakteriális eredet esetén pedig krónikus kismedencei fájdalom szindrómáról beszélhetünk. Jellemző tünetei közé tartozik:

a megszokottnál gyakoribb vizelési inger, amely éjszaka is jelentkezhet;

a vizeletürítéssel járó égő, csípő érzés, alhasi nyomó fájdalom, mely nem ritkán a nemi szervekbe sugárzik;

az érzet, mintha nem sikerült volna teljesen kiüríteni a húgyhólyagot;

a folyamatos fájdalomhoz társulhatnak szexuális jellegű panaszok is: pl. merevedési zavarok, csökkent libidó és ejakuláció közbeni vagy utáni fájdalom;

sokan panaszkodnak a kismedence tájékán jelentkező fájdalomról.

Ezek a szakmák hajlamosíthatnak a prosztatagyulladás kialakulására

Ha komolyabb megterhelést jelentő fizikai munkát végzünk, például ha az építőiparban vagy egy raktárban dolgozunk, ahol sok nehéz tárgyat kell emelnünk, esetleg biciklis futárként dolgozunk, ahol állandóan a nyeregben ülünk, nagyobb eséllyel alakulhat ki a prosztatagyulladás. De a veszélyeztettek közé tartozhat az is, aki ülő életmódot folytat, például irodában dolgozik vagy sofőrként több órán át vezet megállás nélkül. Ilyen esetekben tartsunk rendszeres időközönként pihenőt, álljunk fel és mozogjunk egy kicsit.

Próbáljunk meg odafigyelni a testsúlyunkra is, a túlsúly ugyanis hasonlóan kedvezőtlen hatást gyakorol a kismedencei szervekre, mint a túl sok egyhelyben ülés.

Ma már nincs olyan munkakör, amely ne járna valamilyen mértékű stresszel, a stressz pedig szinte az összes testi folyamatban zavart idézhet elő és károsítja az egészségünket. Nagyon fontos tehát, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amelyek segítenek levezetni a stresszt.

A tünetek folyamatos enyhítésére hasznos segítség lehet a Proxelan

