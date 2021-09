Pucéran támadt egy hatalmas fegyverrel az autótolvajokra a milliomos húsmogul – videó

Elképesztő biztonsági kamerás felvételt hozott nyilvánosságra a New York Post arról a pillanatról, amikor Evan Wexler húsmogul anyaszült meztelenül rohan ki a házából egy gépkarabéllyal, hogy elijessze a birtokára betört autótolvajokat. A lap beszámolója szerint az 56 éves férfi az ágyából pattant ki a csőre töltött fegyverrel és több figyelmeztető lövést is leadott, ami el is érte a várt eredményt.

A hatalmas fegyverrel megjelent pucér férfi látványa annyira megrémítette a tolvajokat, hogy gyorsan menekülőre is fogták.



A Post cikke szerint Wexler ekkora már nagyon megunta, hogy folyamatosan autótolvajok célpontja: ez már a 18. alkalom volt, amikor megpróbálták ellopni különleges autókból álló gyűjteményének egyik darabját.

Tavaly augusztusban például egy rendkívül ritka Lamborghinit loptak el tőle, amiből az Egyesült Államokban mindössze tíz darab van. Egy Aventador SVJ Coupe-t, ami a lap cikke szerint több mint félmillió dollárt, azaz átszámítva nagyjából 155 millió forintot ér. Az autót egy héttel később egy raktárban találták meg, és 80 ezer dolláros (25 millió forint) kár keletkezett rajta.

A tolvajok fegyveres elijesztése után azonban Wexler volt az, aki bajba került. A rendőrség ellene indított eljárást, eredetileg veszélyes fenyegetéssel vádolták meg, valamint törvénytelen célra tartott fegyver birtoklásával, de ő egy peren kívüli megegyezés részeként végül kisebb vádban (illegális fegyver birtoklása) bűnösnek vallotta magát, hogy lezárja az ellene indított ügyet.

A megegyezés részeként kénytelen volt eladni az összes lőfegyverét, és két évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Most a pénzért csak kapható legjobb biztonsági eszközökkel, például mozgásérzékelőkkel ellátott kamerákkal és mágneses biztonsági kapukkal védi autógyűjteményét, de ennek ellenére elmondása szerint hetente törnek be hozzá, és a rendőrök senkit sem fognak el