Eljegyezte egymást a nagymama és 24 éves szerelme

Nem törődnek a gyűlölködőkkel.

Negyven év korkülönbség ellenére is fantasztikus a szexuális életük

Alig egy évvel azután, hogy összejöttek, el is jegyzete egymást egy amerikai nagymama és 24 éves szerelme, nem törődve köztük lévő nagy korkülönbséget „természetellenesnek” tartó gyűlölködőkkel – írta a Daily Mail. A Georgia államban élő páros közös táncolós TikTok-videók készítése közben jött rá, hogy barátságnál többet éreznek egymás iránt, és bár eleinte küzdtek az érzéseikkel, egy idő után járni kezdtek, annak ellenére, hogy eleinte senki sem akarta elfogadni, hogy tényleg szeretik egymást.

A beszámolók szerint a most 61 éves Cheryl McGregor kilenc évvel korábban találkozott először a most 24 éves Quran McCainnel, amikor a fiú még csak 15 éves volt, és abban a gyorsétteremben dolgozott, ahol Cheryl fia volt az üzletvezető. Mindketten állítják, hogy akkor még semmilyen romantikus érzés nem volt közöttük, és utána évekig nem is találkoztak.

Aztán tavaly novemberben találtak egymásra, a boltban, ahol a nő pénztárosként dolgozott, beszélgetni kezdtek, majd közös táncolós videókat csináltak a TikTokra, amik közül több is nagy sikert ért el, és ahogy egyre közelebb kerültek egymáshoz, kapcsolatuk romantikussá vált.

Quran elmondta, hogy eleinte mindenki azt hitte, csak viccelődnek azzal, hogy járnak egymással, és nem nagyon fogadták el őket, és sokan azzal vádolták, hogy csak az örökségére fáj a foga, de a családja végül elfogadta, miután látták, hogy milyen boldogok együtt.

A párnak azonban meg kellett küzdenie a TikTokon őket támadó gyűlölködőkkel, akik Cherylt „zombinak, kriptagyilkosnak és élőhalottnak” nevezik, és olyanokat kommentelnek a Quran oldalán közzétett közös videóikra, hogy „miért ástad ki”, vagy „vidd vissza az idősek otthonába”. A férfi elmondása szerint együtt már több százezer embert tiltottak le az oldalukról hasonló hozzászólások miatt.

A páros végül július 31-én eljegyezte egymást, és már nem csak a TikTokra, hanem az erotikus tartalmakra szakosodott, fizetős OnlyFans-re is raknak fel videókat. Quran elmondása szerint „csodálatos a szex” jegyesével, és egyre csak jobb és jobb lesz, leginkább azért, mert „tudja, hogy mit csinál”.