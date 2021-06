Egyedi vadászpuskákat és kisteherautókat sorsolnak az apák napi állami vakcinalottón

A különleges díjakat felajánló nyugat-virginiai vakcinalottón szerencsére békésebb fegyvereket is kiosztanak két szerencsés fiatalnak, akiknek az oktatásukat fogja finanszírozni az állam. Az első sorsolás apák napján lesz.

Jim Justice, Nyugat-Virginia republikánus (és természetesen fegyverbarát) kormányzója kedden jelentette be az állami vakcinalottó kreatív részleteit (a lenti kép a bejelentés egyik pillanatát örökíti meg). A június 20-i apák napja és augusztus 4. között hetente megrendezett sorsolásokon többi között egymillió dollárt és egyedi vadászpuskákat is sorsolnak majd – írja a New York Post.

A játékban azok vehetnek részt, akik legalább az első oltásukat megkapták, szóval az év elején oltakozók sem maradnak ki a jóból. A nyeremények skálája nagyon széles:

öt egyedi távcsöves vadászpuska, öt egyedi shotgun, két felpimpelt kisteherautó, öt életre szóló vadász- és horgászengedély, kettő Nyugat-Virginia állam oktatási intézményeiben érvényes négyéves ösztöndíj, és a korábban említett egymillió dollár talál gazdára nyáron.

A lap felidézi, hogy az amerikai államban eddig a lakosok 51,1 százalékát oltották be, szóval még sokan vannak olyanok, akiknek kecsegtetőek lehetnek az egyedi lőfegyverek, az egyedi kisteherautók és az ingyenes oktatás lehetősége.

A kormányzó egyébként bevalottan a szomszédos Ohio államra akar rálicitálni, ahol nemrégiben sorsoltak ki egymillió dollárt a koronavírus ellen beoltotta között.