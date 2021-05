Új albumára is nagy hatással volt az énekesnő.

A BBC számolt be arról, hogy A$AP Rocky amerikai rapper interjút adott a GQ magazinnak, melyben élete szerelmének nevezte Rihannát, ezzel megerősítve, hogy egy párt alkotnak.

Már 2013-ban arról írt az amerikai bulvársajtó, hogy a rapper és az énekesnő összejöttek, de eddig nem lett hivatalos a dolog, A$AP Rocky most azt is elárulta, új albumára óriási hatással volt a Rihanna iránt érzett szerelme is.

Rockyról nemrég amiatt írtunk, mert Unicum-feliratú póló is szerepelt új ruhakollekciójában