„Totál kamu a nő, ahogy az akcentusa is” – egyre dagad Alec Baldwin feleségének ügye

Bár nem érdemes az ősrobbanástól kezdeni, Hilaria Baldwin eddigi munkássága azért van annyira színes, hogy néhány rövid információt elmondjunk róla:

Baldwinnal egy manhattani étteremben találkoztak, amikor a színész odasétált hozzá, és azt mondta a nőnek, „meg kell hogy ismerje”. Ez nem városi legenda, maga Hilaria Baldwin nyilatkozta ezt a New York Timesnak évekkel ezelőtt, akik a pár esküvőjéről adtak hírt exkluzív módon. Az elmúlt hónapokban pedig azzal kerültek az amerikai bulvársajtó címlapjaira, hogy Hilaria Baldwinnak két vetélése is volt, mielőtt megszületett volna ötödik gyerekük. És nagyjából itt érkezünk meg 2020 végéhez, amikor a nőt tömegek vádolják azzal, hogy évek óta csak színleli, hogy spanyol – ami egy rettenetesen erős vád, épp ezért álltak neki sokan az igazság kutatásának.

Az ellene meginduló háború egy Instagram-bejegyzéssel kezdődött, melyről mi is hírt adtunk. December 20-án saját Instagram-oldalán osztott meg egy fehérneműs képet magáról, miközben karjában fogta ötödik gyerekét, az alig háromhónapos Eduardo Pau Lucas Baldwint. Itt még szó sem volt támadások sorozatáról, az internet és a sajtó nagyobb része inkább azt méltatta, a 36 éves Hilaria Baldwin alakja mennyire fantasztikus ahhoz képest, hogy pár hónapja még egy gyerek növekedett benne – na meg úgy egyébként is öt szülés után.

Egy nappal az eredeti poszt után előkerült Amy Schumer amerikai színésznő, humorista, aki előállt egy poénnal: lementette Baldwin fehérneműs képét, majd visszatöltötte saját Instagramjára, úgy beállítva a képet, mintha ő és saját fia, Gene lennének a képen. Alec Baldwin felesége nem vette a lapot, sőt, úgy reagált erre:

Schumer elindított egy lavinát, ugyanis ezt követően Baldwin eredeti posztját elárasztották a kommentek, mondván, másokból negatív érzést válthat ki, hogy a vékony, láthatóan reggeltől estig edzőteremben dolgozó anya testét kell nézzék, mely nem éppen átlagos. Baldwin emiatt videót készített arról, hogy nem jó mások testével viccelődni, hisz láthatóan sok esetben fájdalmat, lelki sérüléseket okozhatunk másoknak. Schumer így inkább törölte a bejegyzést – írja a Washington Post.

Itt nem volt vége a sztorinak, ugyanis Baldwin kvázi kioktató videója után sokaknak feltűnt, hogy a nő totálisan elhagyta azt a spanyol akcentust, melyet korábban használt tévémegjelenések alkalmával. Például pár éve szerepelt a Today című reggeli műsorban, ahol az angol uborka szót is elfelejtette, továbbá az említett NYT-cikk, mely az esküvőjüket részletezte, szintén megemlékezett arról, hogy a szertartás kétnyelvű volt, mert a menyasszony Spanyolországban (ahonnét rokonai származnak) és a kaliforniai Beacon Hillben nőtt fel. Ezt támasztja alá Hilaria Baldwin saját weboldala, ahol önéletrajzában az olvasható, Mallorcán született, Bostonban nőtt fel, tizenkilenc évesen pedig végleg Amerikába költözött (erről szól az alábbi beszélgetés is), hogy jobban megismerje az ottani kultúrát.

Hilaria Baldwin went on the #momtruths podcast in April 2020 and said she didn’t move to the US until she was 19 to go to NYU pic.twitter.com/s1BojT4XAH

