Sokat jógázik.

Szeptemberben született meg Alec és Hilaria Baldwin ötödik gyereke, egy kisfiú, Eduardo Pau Lucas Baldwin. Az öröm azért is volt hatalmas, mert Hilaria Baldwin kétszer is elvetélt már korábban, emiatt pszichiáterhez is kellett járnia. A napokban Instagram-oldalán pózolt egyet a fiával, ami arra is jó volt, hogy megmutassa, milyen formában van a szülés után. Ezért is szelfizett fehérneműben.