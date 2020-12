Nem sejtették a szülők, mennyire vicces lesz, ha engedik, hogy a gyerekek díszítsék ki a házat

A fotóhoz mellékelt sztori szerint, a gyerekek megkérdezték a szüleiket, hogy felírhatják-e az ablakokra a „Let it snow” (a Jégvarázsos fordításban: „Legyen hó”) mondatot. A szülők engedtek, a gyerekek pedig el is végezték a munkát, csak kicsit furán.

Mivel a teljes mondat nem fért ki a frontablakokra, az első két betűt az oldalsó ablakokra fújták.

A házzal szembe állva így, a „tits now”, vagyis magyarul a: „ciciket most” felirat olvasható.

The kids asked if they could write “Let It Snow” on the windows… the bottom is what can be seen from the road. pic.twitter.com/qayoHSY7li

