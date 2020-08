Ez a vegán kolbász egészen úgy néz ki, mintha egy sikamlós lánybúcsús kellék lenne (18+)

Pikáns. Talán ez a jelző illik a legjobban a “húsmentes húsokat” készítő Beyond Meat nevű amerikai cég vegán kolbászára, amit egy New York-i boltban fotózott le, majd tett közzé Twitter-oldalán egy amerikai nő.

– írta a nő, aki nagy sikert aratott a posztjával, és fotója bejárta a brit és ausztrál bulvársajtót is, ahogy a kép terjedni kezdett, és különböző Facebook-csoportokban is felbukkant.

A siker végül is érthető, hiszen bár a kolbász nem tűnik valami étvágygerjesztőnek, tökéletes lenne egy lánybúcsú sikamlós kellékének: már csak a (vegán) húsgolyók hiányoznak mellőlük.

I will never be able to unsee what I saw at @Wegmans today. No more @BeyondMeat 😂 @ImpossibleFoods take note. #growernotashower pic.twitter.com/Z2SvBf20KC

