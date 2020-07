Will Smith 66 éves anyósának hasán sajtot lehetne reszelni

Ő is nyert a génlottón.

Will Smith feleségének, Jada Pinkett Smith anyja, Adrienne Norris a napokban posztolt magáról egy szelift, amin csak egy sportmelltartó és egy leggings van rajta, de olyan kidolgozott a hasfala, hogy egy szikla is kettétörne rajta. Amellett, hogy elképesztően ki van gyúrva, szinte egy ránc sincs az arcán. Norris a bejegyzésben egyébként amiatt panaszkodik, hogy nincsen motivációja ahhoz, hogy újra eljárjon edzeni. A kommentelők nem is hitték el, hogy ennyire izmos hasa van, mindenki arról faggatta, hogyan érte el ezt az eredményt. Volt, aki megjegyezte, hogy ezek után a nap hátralevő részében csak vizet iszik és felülésezik majd.

Kiemelt kép: Instagram/@adriennebanfieldnorris