Tornóczky Anita kutyanevelési tippjei

Az egykori modell és műsorvezető ma már okleveles habilitációs kutyakiképző. Jelenleg hat kutyával él együtt, bár ez attól függően változik, épp hány nevelés alatt álló eb tartózkodik nála. A Dogs of Budapest sorozatunk utolsó részében Anita segítségével bemutatjuk az általános kutyasétáltatási szabályokat: mire érdemes figyelni, mit nem szabad megengedni egy kutyának. A bolha-és kullancs elleni védelemről pedig érdemes az év minden napján gondoskodnunk, ugyanis a telek már enyhébbek, a kullancsok nem pusztulnak el, sőt, túlélnek és kevésbé érzékenyenek a hidegre.

Dogs of Budapest – Legyél felelős gazdi! című sorozatunkban 23 igaz történeten keresztül mutatattuk meg, mit is jelent felelős gazdinak és fővárosi kutyának lenni. A sztorik között volt megmosolyogtató, mint Burzum története, aki a dunai naplementében fogant, vagy megmegható, mint Bugac, a IV.kerület legszomorúbb kutyájának esete, és igazi sikertörténet is, lásd Rozi életútját, akit egy országúton találták, esőben. Rozi a három kilójával mára a 10. kerület fenevadja, aki más kutyákkal szemben simán megidézi Dávid és Góliát csatáját.

A videó a Bayer Hungária Kft, az Advantix és Foresto termékek gyártójának megbízásából készült.