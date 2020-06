Nádai Anikó: Szívesen vezetnék kvízműsort

Annak ellenére, hogy sokszor bizonytalan magában.

A Való Világ 4-ben megismert Nádai Anikó karrierje az elmúlt tíz évben elég nagy ívet járt be. Azon túl, hogy ismét ő vezeti a Házasodna a gazdát, márciustól a Reggeli csapatába is bekerült. Mindezek ellenére nem érzi magát rutinos tévésnek és a negatív kommentek is sokszor elbizonytalanítják.

Sosem vagyok elégedett magammal, hiába próbálok 110 százalékot nyújtani. A mai napig nem szeretem visszanézni magam, izgulok, ha kamera elé kell állni. Én még mindig annak a vidéki kislánynak látom magam, aki tíz éve voltam, aki izgul, szorong. És hiába tudom pontosan, hogy nem szabad a közösségi oldalakon a kommenteket nézni, mégis elolvasom őket, mert kíváncsi vagyok, mit gondolnak rólam. A negatív kommentek viszont napokra elveszik a kedvemet. Nem tudom, miért kérdőjelezem meg magamat állandóan. Talán ez kell ahhoz, hogy fejlődjek, és ezért keresem folyamatosan a kihívásokat

– mondta a Blikknek Nádai Anikó, aki már el is hintette, hogy milyen új kihívással lenne elégedett.

Szívesen vezetnék kvízműsort, mert olyat még nem csináltam. Biztosan sokat tanulnék belőle én is.

