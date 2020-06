75 napos meditáció után tért vissza a társadalomba, és rákérdezett: „kimaradtam valamiből”?

Daniel Thorson március elején bejelentette, hogy buddhista meditációs elvonulásra készül, nagyjából 75 napig egyedül lesz Vermont szélén egy kis kunyhóban.

A 33 éves amerikai férfi így is tett: a március 13-a és május 23-a közötti időszakot teljes magányban és teljes csendben töltötte, elzárva mindentől és mindenkitől. Túl sok minden nem történt közben a világban, ja, de igen, volt egy Kínából induló világjárvány, ami május végéig több mint hatmillió embert fertőzött meg, közel 400 ezer halálát okozta, és a bolygó lakosságának jelentős részét a saját lakásába kényszerítette.

Ehhez képest Daniel Thorson május 23-án visszatért a társadalomba a 75 nap némaságban töltött elvonulás után, és kiírta a Twitterre, hogy:

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything?

— Daniel Thorson (@dthorson) May 23, 2020