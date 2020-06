Legjobb lifehack: így kell mikróban újramelegíteni a pizzát, hogy friss és ropogós maradjon

Soha többet nem kell szottyos pizzát enned!

Nyilván mindenki találkozott már életében újramelegített pizzával. A műfaj egyik nagy átka, hogy bár sokszor nagyon kívánjuk a pizzát, sokat rendelünk belőle, de aztán a nyakunkon marad, mivel nem számítunk rá, hogy már az első pár szelet után tele leszünk és nem bírunk majd többet enni.

Ilyenkor persze újra lehet melegíteni a ételt, de ha van a világon olyan fogás, ami újramelegítve közel sem olyan finom, mint frissen, akkor az a pizza.

Akárhogy is, a brit Mirror nevű búvárlap nemrég arról adott hírt, hogy a világ egyik legnagyobb pizzériája, a Domino’s egy hogyan melegítsd újra a pizzát kisokost jelentetett meg. A Domino’s szerint több mindja is van az újramelegítésnek: elsősorban persze a sütő lenne a legjobb megoldás, de annak, aki nem akar várni, adnak gyors tippeket is.

Ha a pizza már teljesen hideg és meredt, akkor meg lehet melegíteni mindkét oldalát serpenyőben is, de ilyenkor persze ott a veszély, hogy a pizza leragad. Ennél sokkal egyszerűbb megoldás a gofri- vagy a panini-sütő, amivel óvatosan fel tudjuk hevíteni egyenletesen a szeletet, hogy ropogós legyen.

És végül, de nem utolsósorban itt a mikró, ami talán a legmeglepőbb ajánlás, tekintve, hogy pékárut nem túl szerencsés ilyen módon melegíteni. A Domino’s szakértői azt ajánlján, hogy a pizza mellé tegyünk be egy pohár vizet, így a pizza nem lesz párás, szottyos, hanem finom, forróvá és ropogóssá melegszik.

Kommentben írd meg nekünk a te kedvenc, bevált módszered!