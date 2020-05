Négy jele annak, hogy szexuálisan magabiztos vagy a partnereddel

Képes vagy a másik előtt meztelenkedni? Úgy érzed, beszélhetsz a vágyaidról, fantáziáidról? Akkor jó úton vagy ahhoz, hogy elmondhasd magadról: szexuálisan magabiztos vagy.

Ritkán beszélünk arról, hogy mikortól mondhatjuk azt, hogy komfortosan, magabiztosan éljük meg saját szexualitásunkat, sokkal több szó esik arról, hogy milyen problémák akadályozhatják a harmonikus szexuális életet. Ahhoz, hogy elérjük azt a pontot, amikor valóban kényelmesen élünk a saját testünkkel, tenni és dolgozni kell. Azonban megéri, hisz a fizikai és mentális jóllét magába foglalja a kiegyensúlyozott szexuális életet is, ami persze egyénenként eltérő lehet, hiszen mindenkinek változó méretű a libidója, nem is szabad erőltetni, hogy változtasson rajta.

Egy párkapcsolatban időbe telhet, amíg elérjük együtt azt a szintet, hogy mindenki jól érezze magát szexuálisan is. A szexet minden párkapcsolatban újratanuljuk, és bizony a szex nem mindig tökéletes, sőt, az esetek nagy részében bénázások, néha kínos dolgok is megtörténhetnek, de ettől még lehet teljes. Legyen szó egyéjszakázásról, hosszú távú szeretősdiről vagy párkapcsolatról, a tapasztalataink is befolyásolják a hozzáállásunkat a szexhez, ezeknek köszönhetően ismerjük meg a saját határainkat, és azt, mi esik jól szexben, mit akarunk újra és újra átélni. Amikor ezeket valaki tudja, kimondható, hogy közel jár ahhoz, hogy teljesen magabiztosan álljon a szexhez a partnerrel, innentől fogva a bizalomé a terep.

Nyíltan megosztjátok egymással a szexuális fantáziátokat

Akik képesek egymással őszintén beszélni szexuális fantáziáikról, azoknak szinte biztos, hogy jó minőségű a szexuális kapcsolatuk. A fantáziák megosztása komoly bizalmat igényel mindkét fél részéről, hogy tudjuk, a fantáziánk hallatán nem fogja azt a másik leszólni, kinevetni, kigúnyolni vagy megsértődni miatta. Gyakran persze a szexuális fantáziák jó, ha csak a fantáziában maradnak, nem feltétlenül kell meg is valósítani – pláne nem akkor, ha rengeteg pénzt igényelne a kivitelezése.

Pozitívan beszélgettek a közös szexuális élményeitekről

Mire vágyunk? Mit nem akarunk? Mi esik jól? Melyik szex volt a legjobb? Miért az volt a legjobb? Általában hosszú a listánk, ami ezekre a kérdésekre válaszol, fejben tudjuk jól, de vajon van-e bennünk annyi magabiztosság, hogy el is merjük mondani? Ha igen, az egyértelműen azt jelenti, hogy egészséges szexuális kapcsolatban vagyunk a partnerrel, függetlenül attól, hogy szex előtt, közben vagy után beszélgetünk a vágyainkról, élményeinkről. A szexről csak pozitívan jó beszélgetni, visszajelzéseket is csak pozitívan adjunk egymásnak, tehát azon legyen a hangsúly, amiből többet szeretnénk, ne pedig azon, mi az amit semmiképpen nem szeretnénk még egyszer átélni.

Nem okoz gondot egymás előtt meztelenkedni

Ha nem okoz gondot a világítás, ha minden körülmények közt képes vagy meztelenkedni a partner előtt, és nincs benned rossz érzés, akkor biztos, hogy szexuális magabiztosságod a tetőfokán van. Akár szexről, akár közös zuhanyzásról, akár a szex utáni beszélgetésről legyen szó, képes vagy meztelenül is jól érezni magad és nem nyúlsz azonnal egy ruhadarabért, hogy eltakard magad. Persze az se jó, ha átesünk a ló túloldalára, és évek telnek úgy, hogy az együttélés arról szól, valaki azonnal csupasz lesz, ahogyan hazaér, majd leül a kanapéra tévét nézni. A misztikumnak, a vágyódásnak maradnia kell, a meztelenkedés is lehet mindennapos és rutinszerű, csak akkor csináljuk, amikor annak helye van.

Tudjátok, hogy mikor kell újítani, változtatni a szexen

A mindennapok rutinja sok párkapcsolatot keseríthet meg, sokakban pedig az a tévhit él, hogy a szexnek spontán kell megtörténnie. De a szex akkor sem spontán, amikor megismerkedünk egymással, és az első randikra megyünk, hiszen azokra is készülünk, előtte csetelünk, telefonálunk, szépítkezünk, szőrtelenítünk, mert ott van a levegőben a szex lehetősége. Nem elvárásként (ez régen rossz), hanem lehetőségként. Ahogy összeköltözünk és elkezdődik a közös élet mindenféle téren, máris feladjuk a randikat, már jó lesz a játszós, legkényelmesebb ruha is, és úgy telnek el a hetek-hónapok, hogy már nincs ott a levegőben a szex lehetősége. Azok, akik tudatosan élik a szexualitásukat magabiztosak, tesznek azért, hogy megmaradjon a szikra, és amikor érzik, hogy nem jó az irány, igyekeznek változtatni: randikkal, újabb élményekkel, szexpózokkal, közös szexuális élmények megélésével, újdonságokkal.

