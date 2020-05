Radics Gigi bajban van a babanevekkel

Már tudják a kicsi nemét.

Alig több mint egy hete robbant a hír, hogy Radics Gigi gyereket vár. A 23 éves énekesnő lassan félidőnél jár és most, hogy már a második trimeszterben van, a rosszullétek sem kínozzák. Radics Gigi és párja, Mikus Áron már azt is tudják, hogy milyen nemű lesz a babájuk, ezért már neveket is elkezdtek keresni. Egyelőre nem sok sikerrel.

Még nem tudom, hogy mi lesz a kisbabánk neve. Rengeteg név van és az interneten már böngésztem különböző féléket, de nagyon finnyás vagyok ilyen tekintetben, mert nem túl sok név tetszik, sem fiúból, sem lányból. Remélem, hogy ez letisztul, amikor oda kerül a sor, hogy nevet kell adni a babának

– mondta a Fókusznak az énekesnő, aki babonából csak a 7-8. hónapban akar vásárolni gyerekének.

Kiemelt kép: rtl.hu