Radics Gigi két dologban biztos az esküvője kapcsán

Az énekesnő és szobrász párja, Áron egy éve vannak együtt és borítják a hagyományos sorrendet. Radics Gigi ugyanis terhes és mivel nem akar nagy hassal oltár elé állni, ezért csak a szülés után megy férjhez.

Áron már az el­ső fél évünkben azt mondta, hogy szeretné, ha én lennék a felesége, úgyhogy az, hogy valamikor egybekelünk, magától értetődő volt mindig is. Most pedig az élet úgy hozta, hogy a gyermekünk is ott lehet majd. De azt, hogy Áron mikor és hogyan kéri meg a kezemet, meglepetés számomra is, gyűrű még nincs az ujjamon