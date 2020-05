Íme, 5 tipp, amivel oldani tudja a stresszt a pihentető alváshoz

A szorongás és a stressz egészségkárosító hatását szinte lehetetlen felbecsülni. Pedig ezek tartós fennállása esetén a szervezetünk nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű pihenéshez, ami hosszú távon komoly problémákat, további betegségeket okozhat. A stressz elkerülése mai életünk komoly kihívása. Összegyűjtöttünk néhány trükköt, ami segíthet.

A stressz két fő kategóriája a mentális és a fizikai teher. Mentális stresszt olyan dolgok váltanak ki, mint például az anyagi helyzet , vagy egy szeretett ember egészsége miatti aggódás. Fizikai stresszt pl. alváshiány, nem megfelelő táplálkozás vagy egy betegség okozhat.

A stressz miatt nehezebben alszunk el, és az éjszakai nyugalmunkat is gyakori ébredések zavarják meg. Ez hatással van az alvásminőségre és a nappali tevékenységünkre egyaránt. Az alvás és az ébrenlét egyensúlyának felborulása, az ébren, forgolódva töltött éjszakáktól való félelem állandósulása tovább fokozza a stresszt, és könnyen kialakulhat a tartós álmatlanság ördögi köre, amelyből segítség nélkül nagyon nehéz kitörni.

Mi az ok?

A legfontosabb, hogy kiderítsük, pontosan mi okozza az álmatlanságunkat. Fontos ilyenkor feltennünk magunknak néhány kérdést: mióta tart ez az állapot, volt-e valamilyen jelentős magánéleti vagy munkahelyi esemény az életünkben a panaszok megjelenése előtt, megváltoztak-e az alvási körülményeink vagy az életvitelünk.

Ha az inszomniánk állandó, lehet, hogy nem a stressz okozza. Ha viszont csak időnként tér vissza, érdemes megnézni, hogy melyek ezek az időpontok, és feljegyezni, hogy aznap különösen stresszesek voltunk-e.

Trükkök a nyugodt alváshoz:

1. Lélegezzünk!

A stresszkezelés legegyszerűbb módja, ha megtanulunk helyesen lélegezni. A légzésre való összpontosítás segít abban, hogy a figyelmünket eltereljük a gondokról, és a blokkoló stresszt elűzzük magunkból. Mindenekelőtt álljunk meg, és pár percig csak a légzésre figyeljünk. Csukjuk be a szemünket, helyezkedjünk el kényelmesen az ágyunkon.

Ez egyszerűen hangzik, de próbáljuk ki kezdeteben csak két percre: nem is olyan egyszerű semmi másra nem fókuszálni, mint a légzésre! De semmi baj, ha az elején pár zavaró gondolat visszatornássza magát az agyunkba, elterelésképpen akár számolhatjuk is a légzéseket. Számoljunk el húszig, majd kezdjük, elölről. Ne aggódjunk, ha esetleg elvétjük a számot, ahol éppen tartottunk, olyankor egyszerűen kezdjük újra. Minden ilyen pihenő után könnyűnek, nyugodtnak fogjuk magunkat érezni, és az agyunk is kitisztul.

2. Pozitivitás

A pozitív gondolatok segítenek abban, hogy a stresszt „kikukázzuk”, és olyan dolgokra fókuszáljunk, amik nem leblokkolnak, hanem inspirálnak bennünket. Amikor a dolgok jól mennek, nyilván könnyű jó hangulatban maradni. Amikor azonban rosszul, akkor ez komoly kihívás, hiszen az elmét elárasztják a negatív képek.

Az ilyen pillanatokban idézzük fel gyorsan a napunkat, és keressünk egy aznap történt jó dolgot, az sem számít, ha az csupán apróság. Ha nem volt ilyen, akkor gondoljunk vissza a megelőző hétre vagy egy hónapra. A lényeg, hogy legyen egy olyan kis fix pontunk, ami segít abban, hogy a gondolataink jó irányba forduljanak.

3. Lekapcsolódás a világról

Tekintettel arra, hogy legfeljebb a szakaszos stressznek van haszna, időről időre le kell kapcsolódnunk a világról, hogy kicsit pihentethessük az agyunkat. Amikor 0-24-ben elérhet bennünket a világ, akkor a stressz számára is állandóan elérhetőek vagyunk. Kapcsoljuk ki néha a telefonunkat, jöjjünk le a közösségi oldalakról. Tévézés helyett érdemes inkább olvasni vagy zenét hallgatni, és vegyünk egy kellemes fürdőt lefekvés előtt.

4. Hangulatos körülmények

A hálószobánkat tegyük minél komfortosabbá, megnyugtatóbbá. Még a jó alvók számára sem közömbösek az alvás körülményei, az inszomniában szenvedőknek pedig különösen fontos, hogy a hálószoba valóban a nyugalom szigete legyen, ahol semmiféle zavaró tényező nem vonhatja el a figyelmet az alvásról.

Ezért érdemes a lehető leghívogatóbb légkört megteremteni a hálóban. Legyen minden nagyon kényelmes, rendezett és tiszta. A hálószobában csakis olyan tárgyakkal vegyük magunkat körül, amelyek a pihenést szolgálják. Gyújtsunk esténként gyertyát, füstölőt, amely segít nyugodt, kellemes hangulatot varázsolni.

5. Sportoljunk délután vagy reggelente

Mindegy, hogy futás, biciklizés, evezés, úszás, kardió vagy foci, a fizikai mozgás nagyon sokat segít a szellemi és testi feszültségek feloldásában. Egy dologra viszont érdemes figyelni: mivel a mozgás ideiglenesen megemeli a testhőmérsékletet, ezért érdemes legfeljebb három órával lefekvés előtt végezni, hogy a testnem legyen ideje visszahűlni a nyugodt alváshoz ideális hőfokra.

Az alvás mellett a testünknek másféle igényei is vannak. Étkezzünk egészségesen és igyunk sok vizet. Fogyasszunk bőven friss gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek nem csupán vitaminokkal töltik fel a szervezetünket, de a folyadékpótlást is segítik.

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.

