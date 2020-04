ByeAlex a karanténról rappel, egy klippet is összedobott hozzá

A többi zenészt is erre buzdítja.

A legtöbb sztár gyerekével cukiskodva prezentálja a kézmosást, esetleg szamara és pónija segítségével kér arra, hogy ne hagyjuk el az otthonukat, ByAlex (gyerek és háziállat híján) csavart egyet a dolgokon és egy rövid rappen keresztül üzente meg mindenkinek, hogy mosson kezet és maradjon otthon. Azt is szeretné, ha a zenészek rímbe szedne tudatnák a követőkkel, hogy érzik magukat a karanténba. A játékból kihívást csinált, több zenészt is felkért, rakjanak össze ők is egy számot.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🥀₳₱Ʉ🥀 (@byealexittvan) által megosztott bejegyzés, Ápr 3., 2020, időpont: 2:25 (PDT időzóna szerint)

MOSS KEZET bijáccs! Sok nóta dolgozza fel most ezt a helyzetet, így Apu írt nektek végre egy himnuszt! ÉS KI IS HÍV BENNETEKET! Töltsétek le a beatet, és nyomjatok rá szöveget, meséljétek el rímekkel milyen számotokra ez a helyzet! Legyen a humor az első! Kezdjétek úgy, hogy MOSS KEZET! Letöltő link a bioban, soundcloud! Hajrá! Tegeljetek! A jókat osztom!

Kiemelt kép: @byealexittvan