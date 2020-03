Koronavírus: Iránban komoly gondot okozhat, hogy a hívők a szent helyeket nyalogatják

Egyre több olyan videó terjed az interneten, amelyen muszlim emberek vallási szent helyeket nyalogatnak. A videók azért keltettek nagy felháborodást a közösségi médiában, mert Kom városában készültek, Iránban ez a település számít a koronavírus epicentrumának, itt regisztrálták a legtöbb megbetegedést.

Az iráni vezetés egyelőre nem zárta le a térséget, mert szeretnék elkerülni a pánikot, de korlátozzák, hogy mennyien hagyhatják el és mennyien érkezhetnek a városba.

Az iráni egészségügyi miniszter arra kéri a lakosokat, hogy kerüljék a forgalmas zarándokhelyeket, ne nagyon érintsék és ne nyalogassák őket. Az utóbbi tevékenység viszonylag népszerű a zarándokok körében, a hatóságok sejtése szerint a környéken ezért terjedhetett villámgyorsan a járvány.

A Twitterre több videót is feltöltöttek, amelyeken a hívők arról beszélnek, hogy nem érdekli őket, ha elkapják a vírust. Sokan azt vallják, hogy egyre többen csak arra használják a koronavírust, hogy megijesszék az embereket, pedig valójában nincs félnivalójuk.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.

These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.

Iran’s authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020