Forradalmi ötlettel próbált aranyat csempészni egy indiai férfi

Sokáig törhette a fejét a fiatal csempész, hogy mi lenne a legmegfelelőbb rejtekhely annak az 1,13 kilogrammnyi aranynak, amit az Egyesült Arab Emírségekből akart Indiába csempészni. Aztán valószínűleg a homlokára csapott, és már meg is volt a megoldás.

A Naushad nevű férfit október 4-én, pénteken tartóztatták le Kocsín nemzetközi repülőterén. Az átvizsgálása során, a feje tetején, egy paróka alatt, fekete nejlonban találták meg a csempészárut. Bár a férfi leborotválta a feje tetejét, a vámtisztviselőknek így is azonnal feltűnt a fura frizurája – írja a The Hindu című indiai lap.

A hatóságok gyanítják, hogy Naushad nem a saját szakállára dolgozott, hanem valakinek a futára volt, ezért nyomozást indítottak az ügyben. A reptéri vámőrök azt nyilatkozták, hogy bár az emberek az összes testrészükön próbáltak már aranyat illegálisan bejuttatni Indiába, ez volt az első eset, hogy valaki parókával próbálkozott.

