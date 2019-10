Erdélyi Mónika: Semmilyen pszichológiai segítséget nem kaptam a Mónika show feldolgozásához

Vasárnap este Erdélyi Mónika lesz a Mondd el Tatár Csillának! vendége, aki többi között beszélt természetesen a Mónika show-ról, de arról is, hogy miként élte meg lelkileg a kilenc évet.

Tatár kérdésére, hogy melyik volt a számára legemlékezetesebb rész a show-ból, azt hozta fel, amikor egy börtönben ülő gyilkost faggatott a stáb.

Annyira döbbenetes volt, még most is libabőrözök, ahogy elmondta, miért nyírta ki a fél családját. Eközben a stúdióban ott ült a család másik fele, alig tudtunk megszólalni.

Megtudhatjuk azt is, hogy pszichológiai segítséget a kilenc év alatt nem kapott, ezért iratkozott be utána egy kétéves párkapcsolati terapeuta szakra, mert voltak dolgok, amiket meg akart érteni. Abban a négy félévben elég sok mindent tanult arról, hogyan tehetné le például otthon a küszöbön a terheit, hogy ne öntse rá a családjára. Arról is mesélt, hogy szerinte nem volt vállalhatatlan a műsor, igaz, a vége felé „durvult be, de azt ne úgy képzeljük el, hogy ilyenkor ő mondhatja azt, hogy neki ez már nem tetszik és kiszáll”.

Most már egész jól megélnek a videózásból, de elég nehezen indult be, az első komolyabb bevétel egy játékgyártótól érkezett.

Emlékszem, nem tudtam, hogy mennyit kérjek. Tanácsot kértem valakitől, aki azt mondta, X összegnél ne kérjek többet, mire felkiáltottam: »X-nél többet ne?! Hát, én ennek a felét akartam!«

– emlékszik vissza Erdélyi.

A teljes beszélgetés megnézhető vasárnap este az ATV-n.