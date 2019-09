Azt álmodta, hogy lenyelte az eljegyzési gyűrűjét, de kiderült, hogy nem álom volt

Jenna Evans állítása szerint üres gyomorral feküdt le, de valószínűleg nem emiatt döntött úgy félálomban, hogy megeszi a saját eljegyzési gyűrűjét. A nő egy hosszú Facebook-bejegyzésben írja le, hogy mi történt vele, ami kívülről elég viccesen hangzik, de valószínűleg senki nem lett volna a helyében, amikor egy kellemetlen beavatkozás során ki kellett szedni belőle a saját gyűrűjét.

Evans elmondta, hogy álmában egy pohár vízzel valósággal bevette a saját gyűrűjét, mintha csak egy gyógyszert venne be. Reggel aztán kiderült, hogy az egészet nem álmodta, éjjel tényleg megette a jegygyűrűt, amire aztán ivott egy pohár vizet is. A kálvária csak ezután kezdődött. A pár gyorsan be is ment a sürgősségire, ahol rögtön meg is nézték, hogy pontosan hol landolt a gyűrű.

A kórházban egy egész csoport gyűlt össze, hogy kitalálják, hogyan tovább, de végül egy szájon keresztül elvégezhető beavatkozás mellett döntöttek. Evans elmondta, hogy mikor biztossá vált, hogy tényleg lenyelte a gyűrűt, rögtön mintha elkezdte volna érezni is, sőt, elmondása szerint fájdalmai is voltak miatta.

A műtét végül sikeres volt, a gyűrű pedig a történet végén visszakerült oda, ahová való, Jenna Evans ujjára.