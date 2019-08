Bella Thorne csinált egy pornót a Pornhubnak

Elég messzire vitte a karrierje a Disney-től az egeres cég egykori sztárját.

Az egykori Disney-sztár, Bella Thorne egészen váratlan dolgot jelentett be. Mint a New York Post beszámol róla, rendezett egy pornófilmet, amit hamarosan bemutatnak egy német filmfesztiválon, aztán pedig felkerül az Pornhubra, és prémium előfizetéssel megtekinthető lesz. A főszerepet két pornósztár alakítja, Abella Danger és Small Hands, a címe Her & Him, vagyis az ő szó angol férfi és női megfelelője, a Pornhub elnöke, Corey Price így írta le:

A Her & Him egy modern, szexuálisan explicit, a Rómeó és Júliához hasonlító ábrázolása szerelmesekről, akiknek féktelen a szexuális vágyuk egymás iránt.

Price továbbá dícsérte Thorne-t, hogy mennyi ötletet és kreativitást vitt a filmbe. Ő elmondta, hogy fura volt számára először olyan forgatáson lenni, ahol konkrét szex történik, és nem csak eljátszva van.

A forgatás nagyon érdekes volt, mert valódi dugás volt a forgatás helyszínén, amit még sose forgattam egyáltalán. Nagyon szórakoztató volt a környezet ettől.

Elmondta, hogy a filmje azt próbálja megmutatni, hogyan képesek folyamatosan cserélődni a szerepek egy kapcsolatban szexuálisan domináns és alárendelt között, továbbá nem érti azokat, akik húzzák az orrukat a pornóra.

Ha azt gondolod, hogy a pornó kínos, nagyon sajnálom, hogy kellemetlenül érzem magad tőle, de ha emberek rendben vannak vele, akkor ne érd el, hogy kínosan érezzék magukat tőle.

